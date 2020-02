Venha para a Unipar: Desconto na mensalidade estimula transferência

Em seu Programa de Bolsas de Estudo recém-lançado, a Universidade Paranaense reforça seu desejo de receber, com toda cordialidade, alunos de outras IES (Instituições de Ensino Superior) para honrar, ainda mais, seu corpo discente.

Em qualquer curso de graduação que escolher (exceto Medicina), o interessado ganha 30% de desconto na mensalidade.

Além dessa grande vantagem, há outra talvez mais importante ainda: o privilégio de estudar em uma universidade brasileira com nota máxima (atribuída pelo Ministério da Educação na última avaliação in loco realizada em dezembro/2019).

Uma “universidade de verdade” como a Unipar também garante ao aluno participação em projetos de pesquisa e extensão. São muitas opções, em várias áreas do conhecimento, todas acompanhadas pelos professores de alto nível da instituição.

E mais: a grandiosa e moderna estrutura laboratorial da Unipar garante formação sólida, já que permite, com eficácia e dinamismo, que teoria e prática caminhem juntas, reforçando e estimulando o aprendizado.

Outros descontos

Em seu Programa de Bolsas, a Unipar tem várias outras oportunidades com bons descontos. Concorrendo em cursos presenciais com a nota do Enem, dá até para ganhar 100% no primeiro ano [acima de 850 pontos] e 50% [para pontuação acima de 450 pontos].

Da graduação ao doutorado: Unipar tem opção em todas as áreas

Quer começar um curso superior já? Ainda dá tempo! Você pode concorrer com a nota do Enem. Quer ser especialista? Ou mestre? Ou doutor? Inscreva-se já. A Unipar tem mais de cem opções de cursos. Saiba mais em unipar.br.