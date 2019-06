Venda de ações da Petrobras em poder da Caixa movimentará R$ 7,2 bi

A venda de ações da Petrobras em poder da Caixa Econômica Federal movimentará R$ 7,2 bilhões, pelo valor de fechamento dos papéis no fim da semana passada. A operação faz parte do plano do banco de reduzir a dependência de recursos do Tesouro Nacional.

Ontem (10), a Petrobras anunciou a oferta pública no mercado secundário (quando os papéis trocam de mãos) das ações da petroleira detidas pela Caixa. Atualmente, o banco possui 3,24% de participação da estatal.

Todas as ações a serem vendidas são ordinárias, com direito a voto no Conselho de Administração da Petrobras. A oferta ocorrerá tanto no Brasil como no exterior.

Pelo Prospecto Preliminar de Oferta Global, disponível no site da Petrobras, cerca de 30% das ações serão destinadas a pessoas físicas, que terão de 17 a 24 de junho para fazerem as reservas. Funcionários da Petrobras e da Caixa terão prioridade para comprar até 2% do valor total dos papéis.

As ações começarão a ser vendidas na bolsa de valores no dia 27. Cada investidor poderá comprar no mínimo R$ 3 mil e no máximo R$ 1 milhão em papéis.