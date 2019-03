Veículo é recuperado 30 anos após ter sido furtado

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que atuava na BR-277, abordou nesta sexta-feira (15), o veículo VW/GOL GTS, de cor preta, que seguia no no Km 730, em Foz do Iguaçu sentido Ciudad del Este – Paraguai.

Durante a abordagem o veículo apresentava placas paraguaias e documentação paraguaia. Em consulta aos sistemas, a equipe averiguou que o chassi possuía queixa de furto em 28 de julho de 1988, há quase 31 anos.

O condutor, um paraguaio de 42 anos, alegou ter comprado o veículo há 4 meses no Paraguai.

Diante dos fatos, o homem foi preso pelo crime de receptação e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos cabíveis.