Veículo é recuperado 27 anos após ter sido furtado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na Aduana Brasil/Paraguai em Foz do Iguaçu nesse sábado (10), um veículo furtado em 1992 em São Paulo.

A apreensão foi realizada durante uma fiscalização na Aduana Brasil/Paraguai (BR 277 KM 730) em Foz do Iguaçu/PR. Os agentes da PRF abordaram um automóvel FORD/VERONA com placas paraguaias.

O condutor, paraguaio de 45 anos de idade, residente em Encarnación – Paraguai, apresentou os documentos paraguaios do veículo, inclusive contrato de compra e venda, no entanto, ao realizar consulta do número do chassi, foi constatado que o automóvel é licenciado no Brasil com a placa SZ0731 no município de São Paulo/SP e possui declaração de furto em 30/04/1992.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor, o qual foi encaminhado junto com o veículo à 6ª SDP em Foz do Iguaçu/PR.