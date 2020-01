Veículo é apreendido transportando 130 tabletes de maconha na PR-180

A equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) da 3ª Cia/BPRv apreendeu nesta terça-feira (7), um veículo Fiat Uno com 137,800 quilos de maconha na PR-180 em Cascavel.

A equipe deu ordem de parada ao motorista do veículo que tinha placas de Braço do Norte-SC. O condutor, um homem de 63 anos, no momento da fiscalização apresentou nervosismo e relatou que estava indo trocar o carro em Francisco Beltrão, o que gerou suspeita.

Os policiais iniciaram uma busca no veículo e no interior do porta-malas foram encontrados seis fardos de uma substância esverdeada análoga à maconha, que depois de contados e pesados totalizaram 130 tabletes, pesando 137,800 Kg.

O condutor foi preso e encaminhado juntamente com o veículo e a droga para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel-PR, para os procedimentos cabíveis.