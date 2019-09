Veículo é apreendido com cerca de 500kg de agrotóxicos no oeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã dessa sexta-feira (27), um veículo Saveiro de cor branca com aproximadamente 500kg de agrotóxicos no km 490 da BR-369 em Corbélia.

O veículo com placas de Curitiba-PR que era conduzido por um homem de 31 anos foi abordado por volta das 9h50 pela equipe da PRF.

Em consulta ao sistema foi indicado o registro de apropriação indébita para o veículo, com data de 21/02/2019. No interior do veículo e no compartimento de carga foram localizados cerca de 500 kg de agrotóxicos de procedência estrangeira. O veículo, o condutor e a carga foram conduzidos para a Polícia Judiciária para as providências cabíveis.