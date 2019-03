Veículo com registro de furto é encontrado abandonado

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que atuava na BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu/PR, foi informada pela concessionária da rodovia neste sábado (23) sobre um veículo abandonado no Km 678, no município de São Miguel do Iguaçu, região oeste do Paraná.

Chegando ao local foi verificado que o veículo, VW/GOL 1000, cor verde, possuía registro de furto datado de 02/03/2019 na cidade de Medianeira/PR.

No interior do veículo foram encontradas placas de um FIAT/PREMIO, cor cinza, sem restrições.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para a Polícia Civil de Medianeira/PR para os procedimentos cabíveis.