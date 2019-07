Veículo carregado de cigarros paraguaios é apreendido em Guaíra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã de quinta-feira (25) em Guaíra, região oeste do Paraná, um veículo carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais rodoviários federais em fiscalização na BR-163, km 330, realizaram um acompanhamento tático ao veículo Astra com placas de São João da Boa Vista-SP, que empreendeu fuga para milharal ao avistar a viatura da PRF.

O condutor, após diversas manobras arriscadas de fuga, abandonou o carro e iniciou fuga a pé.

Momentos depois da corrida, o mesmo foi alcançado e preso pela PRF.

O interior do veículo estava recheado de cigarros do Paraguai, além de possuir um rádio comunicador, que foram apreendidos com o veículo e encaminhados para a Polícia Federal de Guaíra.