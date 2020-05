Veículo carregado com veneno e cigarro é apreendido em Foz

Policiais Militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) apreenderam cerca de R$ 247,500 mil em mercadorias, cigarros, agrotóxicos e um veículo em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (8).

A apreensão foi realizada durante um patrulhamento em um porto clandestino.

Os policiais visualizaram uma movimentação intensa no local, ao perceberem a presença policial, as pessoas que estavam no local empreenderam fuga em meio a mata.

Em buscas pelo local a equipe policial localizou o veículo Fiat/Fiorino que estava carregado com aproximadamente 15 caixas de cigarros de origem estrangeira, 11 volumes de mercadorias diversas entre elas eletrônicos e roupas e cerca de 80 pacotes de veneno de origem estrangeira sem marca e 40 pacotes de veneno de marca thiamefull.

O veículo e mercadorias foram encaminhados a alfândega da Receita Federal do Brasil em foz do iguaçu para as providências cabíveis.

A Operação Hórus faz parte do Programa V.I.G.I.A sendo Coordenada Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada pela Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e (COE – Comando de Operações Especiais/BOPE) da Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Exército Brasileiro (EB) com apoio da Secretaria de Operações (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.