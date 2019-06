Veículo carregado com peças de informática foi retido em Foz do Iguaçu

Nesta sexta-feira (28), durante fiscalização de rotina no âmbito da Operação Muralha, uma equipe da Receita Federal reteve um veículo carregado com peças de informática no bairro Porto Belo em Foz do Iguaçu.

A ação ocorreu por volta das 10h, quando a equipe avistou um veículo suspeito na Vila Portes. Após acompanhamento tático, os servidores abordaram o veículo no bairro Porto Belo. Durante a vistoria, foram encontradas cerca de mil peças de memórias para computador no bagageiro do veículo.

O condutor afirmou que levaria as mercadorias até um hotel em Santa Terezinha de Itaipu, de onde distribuiria os produtos entre vários “laranjas” que passariam com as mercadorias pela barreira da Operação Muralha em São Miguel do Iguaçu dentro da cota. Essa prática também é conhecida como comércio formiguinha.

Estima-se que as mercadorias alcancem R$ 80 mil. O veículo e as mercadorias foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu. O condutor foi liberado, porém será enviada uma representação fiscal para fins penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

A Operação Muralha, desenvolvida na região de fronteira dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul com o Paraguai, iniciou sua primeira fase no ano em 13/05/19. As ações acontecem nas barreiras fixas montadas em São Miguel do Iguaçu/PR, próximo ao pedágio, e na PR-163 em Guaíra/PR com revezamento de equipes nas 24h do dia. Nas estradas vicinais, lago do reservatório de Itaipu, Rio Paraná e em toda a região de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai a Operação Muralha acontece por meio de incursões das equipes volantes de prontidão.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

A Operação Muralha é coordenada pela Receita Federal em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual, Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Receita Estadual do Paraná.