Uopeccan busca doadores de plasma com anticorpos para covid-19

A Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), autorizou no dia 19 de maio, o estudo para tratamento contra a Covid-19, com uso de plasma sanguíneo ou plasma convalescente de doadores que já tiveram a doença. O médico hematologista e oncologista clínico do Hospital do Câncer Uopeccan Ademar Dantas da Cunha Júnior, que atua há 20 anos na instituição, junto a médicos do hospital, iniciaram um estudo de tratamento inovador contra a Covid-19. O projeto conta com a participação de um grupo de profissionais do corpo clínico da Uopeccan e do Hospital Universitário de Cascavel.

Segundo o coordenador do projeto, Dr. Ademar Dantas da Cunha Júnior, é motivo de comemoração a aprovação, ele explicou os próximos passos do tratamento, “inicialmente serão tratados dois pacientes e pelo menos um deles deve apresentar resposta positiva para continuarmos o estudo, iremos iniciar a segunda fase, com o tratamento até completar dez pacientes. A ampliação do estudo vai depender dos resultados positivos dos pacientes durante a pesquisa”.

A equipe de médicos agora está buscando doadores de sangue entre pessoas que já se infectaram com o novo coronavírus, para registrar em um banco de doadores voluntários a ser convocado conforme necessidade. O doador tem que ter tido a covid-19 confirmada, já estar recuperado, e sem sintomas há pelo menos 14 dias. O doador é colocado em uma máquina que faz a filtragem do sangue, com acompanhamento médico e de enfermagem em ambiente apropriado, os anticorpos retirados do corpo de uma pessoa que se curou após contrair coronavírus e reinfundida então, através da transfusão do plasma, no paciente que ainda está com a doença.

Os interessados que já tiveram a doença, podem entrar em contato com o Centro da Pesquisa da Uopeccan pelo telefone (45) 2101-7456 e fazer o cadastro.