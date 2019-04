UNIVEL – Alunos de Pedagogia e Psicologia aprenderam sobre a importância do diagnóstico e da conscientização

No mundo todo há mais de 70 milhões de pessoas com autismo, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) e, apesar de grande número de pessoas ter esse transtorno, ele ainda envolve muito preconceito e falta de um diagnóstico inicial do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Com o objetivo de desenvolver a conscientização sobre o tema, a ONU (Organização das Nações Unidas) criou o Dia Mundial do Autismo, em 2 de abril, data em que os alunos de Pedagogia e Psicologia receberam o psicólogo especialista no tema Marcos Roberto Diel para uma palestra.

Marcos é psicólogo e se especializou na área do Transtorno do Espectro Autista atuando na Apae de Cascavel e em clínicas. Hoje ele é uma das referências na cidade sobre o assunto.

Na oportunidade, compartilhou com os acadêmicos pesquisas desenvolvidas na área, histórias, estratégias, atividades e diversos conteúdos utilizados no treinamento. O psicólogo falou sobre a importância de conscientizar a população sobre o tema: “Este processo de conscientizar as pessoas de que às vezes o comportamento é só uma resposta de algo que não está legal. Atitude que nós temos também, não só o autismo. E assim diminuir o preconceito, de entender que esta criança e sua família não se encaixam nos padrões sociais”.

O tratamento do TEA envolve não somente o paciente, mas também uma equipe de pessoas como o psicólogo, os professores, a família e outros profissionais com o objetivo de incluir e contribuir no desenvolvimento desse paciente.

A abordagem com os alunos de Psicologia é importante pois esse profissional está ligado em todo o processo. “É essencial porque o TEA é um dos assuntos que a gente tem enquanto diagnóstico e que vai chegar ao psicólogo para poder fazer o treinamento de habilidades sociais e de melhoria de comunicação e comportamento. É um tema que está extremamente em voga, em discussão, e nosso aluno precisa estar empoderado e ter conhecimento para poder falar sobre isso”, explica a coordenadora do curso de Psicologia, Caroline Buosi Velasco.

No terceiro semestre de Pedagogia, os acadêmicos estudam a disciplina de “Educação e Inclusão”, e entre os temas abordados está o autismo. A coordenadora do curso de Pedagogia, Gislaine Buraki, explica que o pedagogo tem papel fundamental pois atua na escola junto dos demais profissionais, auxiliando no desenvolvimento desse aluno e na sua forma de aprender. “Na prática do pedagogo deve incorporar a pesquisa, compreender esse aluno. É muito importante que o acadêmico tenha esta base durante o curso, e eles têm a disciplina relacionada, mas é sempre importante buscar ainda mais conhecimentos externos”, ressalta.