Unioeste oferta cursinho pré-vestibular

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), desde 2005 vêm prestando à comunidade o serviço das aulas de Cursinho Pré-Vestibular. Sua fundação foi como projeto de extensão no campus de Foz do Iguaçu, e no ano seguinte, se expandiu para Cascavel.

O serviço é ofertado para os alunos vindos da rede pública de ensino e busca dar oportunidade de estudo a quem não têm condições de pagar um curso pré-vestibular. É focado para a prova do concurso vestibular da Unioeste e para o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio.

Além do serviço prestado à sociedade, isso mobiliza os acadêmicos universitários a vivenciarem a extensão da Universidade e principalmente iniciarem suas práticas docentes. Francisco Schmith é um dos organizadores do cursinho no campus de Cascavel, e seu primeiro contato com o programa foi como aluno. “Na época que estudei era muito diferente. Hoje em dia temos outros serviços como oficinas, sala de estudos, monitorias, revisão geral interdisciplinar, e o simulado aberto da prova do vestibular da Unioeste”.

“O cursinho me ajudou muito a passar no Vestibular, e também já entrei na graduação sabendo como estudar, pois os professores, por conviverem no meio acadêmico, nos aproxima da Universidade. A maior parte dos meus amigos do cursinho também estão fazendo graduação na Unioeste e vejo que todos vão muito bem nas disciplinas”, conta o aluno Luiz Felipe Gomes Ferreira, 18 anos, acadêmico de Engenharia Agrícola.

Em Foz, o projeto é vinculado ao programa Ser Mais Unioeste e busca estabelecer uma relação entre ensino, pesquisa e extensão, ao mesmo tempo em que estimula atividades de diversas áreas e níveis de conhecimento.

No início, em ambos campi, as turmas eram menores, atendendo um máximo de 120 alunos. Atualmente, o processo de seleção está um pouco mais completo, realizando até uma entrevista para entender o perfil de cada um que se inscreve para o cursinho. No último ano, aproximadamente 600 pessoas participaram da pré-seleção.

São abertas novas turmas a cada começo de ano, e nesse período de vestibulares, a demanda é ainda maior.

A professora responsável pelo cursinho no campus de Foz, Janaina Almeida, explica que “o cursinho tem se destacado nestes anos por conseguir que grande parte dos alunos que concluem o curso tenham aprovação nos vestibulares da Unioeste, como de outras Instituições Superiores Pública como a Unila, IFPR, UEM. A exemplo de 2017 e 2018, que 50% dos alunos que concluíram o Cursinho foram aprovados em vestibulares”.

Atualmente o cursinho atende anualmente aproximadamente 200 alunos. Nesse ano de 2019, as aulas são de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, resumidas na revisão de todas as matérias do Ensino Médio. Para participar, os alunos passam por um processo seletivo, onde a primeira etapa é uma pré-inscrição online. Após isso, deve-se levar a documentação no local indicado e aguar ser convidado para uma entrevista. Podem participar alunos do 3º ano do Ensino Médio, do último ano de algum curso técnico ou ex-alunos da rede pública.

Mais informações estão disponíveis no site https://www5.unioeste.br/portalunioeste/nei/curso-pre-vestibular-nei.