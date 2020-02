Umuarama se prepara para o início do Interbairros Sub 11 de Futebol

As inscrições atenderam às expectativas da Smel e as equipes de oito bairros e distritos já começaram as disputas

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) com apoio da Prefeitura de Umuarama, realizará entre os meses de fevereiro a abril mais uma edição do Campeonato Interbairros e Distritos de Futebol Masculino, categoria sub-11, que reunirá atletas nascidos até 2009.

As inscrições atenderam às expectativas da Smel e equipes de oito bairros e distritos iniciam a disputa no último sábado (29), com os jogos da primeira rodada sendo realizados no campo do distrito de Lovat.

As equipes se reuniram na noite da Quarta-feira de Cinzas para elaborar as definições sobre o sistema de disputa da competição. Foi feita também a leitura do regulamento e apresentados os locais onde acontecerão os jogos das rodadas.

O Interbairros e Distritos Sub-11 não teve taxa de inscrição e a Prefeitura, por meio da Smel, fornecerá transporte gratuito para todas as equipes envolvidas na competição. Tal informação foi repassada pelo diretor de Esporte e Lazer, Jeferson Gabriel Alves Ferreira. O evento tem a coordenação do técnico de esportes Ednei Custódio da Silva, coordenador de Eventos Comunitários da secretaria.

Primeira fase 1ª Rodada – Dia 29/02 (sábado), no Campo de Futebol de Lovat 8h30 – Jardim Global / Camisa 10 x Serra dos Dourados 9h45 – Lovat x Parque Bonfim 2ª Rodada – Dia 01/03 (domingo), no Campo de Futebol de Lovat 8h30 – Conjunto Ouro Branco x Aceru/Acel 9h45 – PEC – Pais Esporte Clube x Zona III