Umuarama: Polícia captura procurados que solicitaram auxílio do governo

A Polícia Civil do Paraná capturou mais de 80 pessoas que estavam foragidas da Justiça, em todo Estado. Em Umuarama, investigadores que integram o Grupo de Diligências Especiais (GDE) detiveram uma mulher que tinha mandado de prisão expedido por regressão de regime – estava no semiaberto – por envolvimento em crimes de tráfico e furto.

De acordo com o delegado chefe da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama, Osnildo Carneiro Lemes, muitas pessoas eram procuradas pela Justiça através de mandados de prisão e não eram encontradas por estarem com endereços desatualizados.

“Como atualizaram os endereços para terem acesso ao benefício emergencial do governo Federal, recebemos a relação e as equipes policial estão em busca com a finalidade de localizar estas pessoas”, explica o delegado.

Ele ressalta que na região compreendida pela 7ª SDP, foram presas outras três pessoas. “Na cidade de Altônia foram localizados três homens, todos procurados pela Justiça por envolvimento em crimes de violência doméstica (Maria da Penha) de roubo.

Ainda conforme o delegado, endereços de pessoas procuradas e que foram atualizados, estão sendo visitados também no município de Cruzeiro do Oeste e ao menos outros 10 serão monitorados em Umuarama.

Operação

A ação está sendo desencadeada através de um trabalho integrado que envolve Polícia Civil e a Controladoria Geral da União para troca de dados e informações. É importante ressaltar que essas pessoas estavam com mandados de prisão em aberto por crimes como homicídios, tráfico de drogas, roubos, entre outros, e aos poucos estão sendo localizadas e capturadas. A questão do direito ou não ao recebimento do benefício não está em pauta. Entretanto, a Polícia irá analisar possíveis fraudes praticadas na obtenção do auxílio emergencial dos governos Federal e Estadual.6