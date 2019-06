Umuarama Futsal contrata pivô antes de enfrentar o Cascavel

O pivô Hugo Willians com o presidente do Afsu, Edivanilson Lopes Romeiro (Foto: AFSU)

O pivô Hugo Willians com o presidente do Afsu, Edivanilson Lopes Romeiro (Foto: AFSU)

A diretoria do Afsu Umuarama Futsal anunciou na quinta-feira (27), a contratação do pivô Hugo Willians, de 30 anos.O atleta estava atuando no Atlântico Erechim, considerada uma das equipes mais tradicional do Rio Grande do Sul e figura entre as principais do País. Willian também teve passagens pelo Minas Tênie Clube e Paranavaí Futsal.

O novo contratado ainda é incerteza para o próximo confronto do Afsu. De acordo com o técnico Nei Victor, a atuação do atleta vai depender dos treinos que acontecerão até terça-feira (2). O próximo desafio do Afsu será contra o Cascavel Futsal, antigo time do atual técnico do Umuarama.

As duas equipes já se enfrentaram na primeira fase do Campeonato Paranaense Série Ouro. Na ocasião, os cascavelenses ficaram com a vitória, por 1 a 0.

Considerado já pelos torcedores como um clássico, a partida acontecerá na próxima terça-feira, às 19h30 no Ginásio de Esporte Amário Viera da Costa.