Um homem morre e uma mulher fica ferida em grave acidente na BR-277 em Guaraniaçu

Um homem morreu e uma mulher ficou em estado grave em um acidente entre dois veículos registrado na BR-277 perto do trevo de entrada em Guaraniaçu na tarde dessa sexta-feira (05). Socorristas do Samu, da Ecocataratas e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prestaram atendimento às vítimas no local.

A vítima fatal era o condutor de um dos veículos e foi identificado como José Dias da Costa, de aproximadamente 60 anos. O homem dirigia um veículo Parati com placas de Cascavel, mas segundo testemunhas, ele era morador de Guaraniaçu.

De acordo com informações dos socorristas que atenderam a ocorrência, um caminhão teria fechado o veículo Gol que bateu frontalmente com a Parati, onde estava o homem que morreu e a mulher que ficou em estado grave. O condutor do veículo Gol não se feriu.

A mulher foi atendida pelos socorristas do Consamu e encaminhada para o Hospital São Vicente em Guaraniaçu.

