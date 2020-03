Ultrapassagem forçada pode ter sido a causa de acidente com morte em Corbélia

Uma ultrapassagem forçada pode ter sido a causa de um gravíssimo acidente registrado na noite dessa quinta-feira (5) no km-486 da BR-369 no trecho entre Penha e Ouro Verde em Corbélia. Uma pessoa morreu, duas ficaram em estado grave, uma teve ferimentos moderados e três pessoas não tiveram ferimentos.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) o automóvel Fiesta Sedan teria forçado uma ultrapassagem e colidiu na lateral da moto, perdeu o controle da direção e em seguida bateu de frente com o rodado do caminhão, na sequência uma carreta ainda se envolveu no acidente.

O condutor do veículo, identificado como Gilmar Cassiano de Souza de 59 anos morreu no local. A passageira de 46 anos e a filha de 22 anos ficaram em estado grave e foram encaminhadas para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). O motociclista de 26 anos teve apenas ferimentos leves.

O corpo de Gilmar foi removido das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.