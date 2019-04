Tupãssi emite alerta para Dengue

A Secretaria de Saúde de Tupãssi emitiu um alerta, por conta do aumento preocupante do índice de infestação do mosquito transmissor da dengue na cidade, que chegou a 4,9%, sendo que o tolerável pela Organização Mundial de Saúde é de até 1%.

A Secretaria salienta que todos os moradores devem ajudar na eliminação de recipientes que possam acumular água parada e servirem de criadouros do mosquito transmissor da doença.

Os agentes responsáveis pela fiscalização relatam que o grande problema hoje são os bebedouros de animais, terrenos baldios e calhas, que acumulam água e ocasionam a rápida proliferação de larvas do mosquito. A Vigilância Epidemiológica segue com ações intensas de fiscalização em todo o município, com a aplicação de notificações e multas a proprietários de imóveis flagrados com focos do mosquito transmissor da dengue.