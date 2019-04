Três são presos por tráfico de drogas

A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) prendeu na manhã de hoje em Lindoeste, três homens com idade entre 21 e 32 anos suspeitos de tráfico de drogas.

Eles transportavam 97 kg de maconha no porta-malas de um carro com palcar de Marmeleiro-PR. E um dos rapazes estava em outro carro e atuava como batedor.

Um deles confessou que trazia a droga de Santa Helena para Cascavel e receberia R$ 3 mil pelo transporte. O valor seria divido entre os três.

Eles foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e levados a 15ª SDP de Cascavel.