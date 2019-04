Três são presos por tráfico de drogas em Operação

Três homens com idades entre 27 e 57 anos foram presos na manhã dessa sexta-feira (26), em Lindoeste, durante Operação realizada em parceria entre a Denarc (Divisão Estadual e Narcóticos) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Os homens foram presos em flagrante. Um deles transportava 295 kg de maconha no porta-malas de um carro furtado em Garibaldi- RS. No veículo ainda havia um revólver Calibre 38 e seis munições intactas. Outros dois homens estavam em um carro que fazia a função de batedor do primeiro.

Eles informaram que havia sido contratado para levar a droga de Santa Tereza do Oeste até Francisco Beltrão. O homem que transportava o produto ganharia R$ 1mil e os dois batedores R$500.

Os três foram autuados em flagrante pelo tráfico de drogas. E o rapaz que estava em posse do revólver, deve responder também por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Os três homens são do Rio Grande do Sul e estão presos na Carceragem da Cadeia Pública de Cascavel.