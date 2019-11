Três pessoas morrem em queda de aeronave em Espigão Azul

‍Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida na queda de uma aeronave de pequeno porte em uma área rural na região de Espigão Azul, próximo à PR-486, em Cascavel na tarde deste domingo (17).

De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Consamu, que presta socorro à sobrevivente todas as vítimas são da mesma família.

Três óbitos já foram confirmados e a sobrevivente que seria do sexo feminino está sendo transportada pelo Aeromédico ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel, com politraumatismo generalizado.

Ainda não há identificação das vítimas nem das causas do acidente.