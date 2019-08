Três pessoas morreram carbonizadas em um acidente na manhã deste sábado. O acidente aconteceu na altura do Km 443 em Laranjeiras do Sul e envolveu um caminhão, uma carreta e um veículo Gol. O caminhão e a carreta estão sobre a pista sentido Cascavel, e as pistas estão interditadas no local.

Um dos veículos pegou fogo e duas pessoas que estavam no Gol morreram. A outra vítima fatal estava no caminhão furgão.