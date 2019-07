Três ficam feridos em batida entre caminhões

Com o impacto a frente do caminhão ficou destruída

Foto: Aílton Santos — Com o impacto a frente do caminhão ficou destruída

Três pessoas ficaram feridas em uma grave colisão envolvendo dois caminhões ontem (25) na BR-277, no Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e informou que a colisão aconteceu quando um veículo que seguia na frente do caminhão caçamba freou bruscamente e o motorista teve de sair da pista para evitar a batida, porém acabou atingindo a lateral da carreta cegonha. Com o forte impacto, a frente do caminhão ficou destruída.

O motorista do caminhão caçamba ficar preso nas ferragens e teve ferimentos moderados. O passageiro também se feriu, assim como o motorista da carreta. Os três foram encaminhados ao hospital.