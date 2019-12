Três adolescentes morrem após carro sair da pista na BR-272 e bater contra árvore

Três pessoas morreram e uma quarta sofreu lesões graves em um acidente ocorrido na madrugada desse domingo (22) na BR-272 em Janiópolis, na região centro-oeste do Paraná. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Pouco depois da uma hora da madrugada, um automóvel Chevrolet Celta saiu da pista, na altura do quilômetro 408 da rodovia, e bateu contra uma árvore. Três passageiros adolescentes, provavelmente com idades entre 14 e 16 anos, morreram no local.

O motorista, um jovem com idade aproximada de 18 anos, sofreu lesões graves e ficou preso às ferragens. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Campo Mourão. Entre as vítimas mortas, uma é do sexo feminino. Os outros dois, do sexo masculino.

A PRF ainda não conseguiu apurar a identidade das vítimas, nem se o motorista envolvido é habilitado ou não. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas.

Nenhuma testemunha se apresentou à polícia. O trecho é de reta e a pista estava seca no momento do acidente.

O atendimento da ocorrência durou cerca de três horas. Os corpos foram encaminhados à unidade do IML de Campo Mourão.