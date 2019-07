Tráfico vira formiguinha para burlar fiscalização

Balanço das apreensões registradas pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel no primeiro semestre de 2019 revela uma mudança significativa de comportamento do tráfico regional. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a quantidade de ocorrências quase dobrou: 31 apreensões contra 18 em 2018.

O que chama a atenção é que, apesar desse aumento, o volume de drogas recolhidas se manteve em 3,1 toneladas, como no ano passado.

Para o inspetor da PRF de Cascavel, Ricardo Barreto Salgueiro, é possível que os traficantes tenham alterado o volume de drogas transportadas: “Eles vão mudando a operação para burlar a fiscalização. Foram mais apreensões, mas com volume apreendido igual a 2018. Ou seja, os volumes transportados diminuíram”.

Além disso, o número de prisões por tráfico de drogas cresceu. Nos primeiros seis meses de 2018 foram presas 23 pessoas, e, neste ano, foram 32 no mesmo período.

Embora o volume seja o mesmo, houve mudança na quantidade por droga. Maconha, por exemplo, mais que dobrou: indo de 1,2 tonelada em 2018 para 3 toneladas em 2019, assim como o crack, de 15,7 quilos em 2018 para 34,2 quilos agora. Já o volume de cocaína apreendida reduziu drasticamente: de 1,8 tonelada em 2018 para 12,8 quilos neste ano.