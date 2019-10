Traficante é presa em bairro de Foz do Iguaçu

Investigadores do GDE de Foz do Iguaçu prenderam na noite desta terça-feira(29), em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, mulher, 21 anos de idade no bairro Campos do Iguaçu. A equipe investigava uma “biqueira” que estaria funcionando no referido lugar.

A equipe se deslocou ao endereço onde foi abordada uma mulher que se encontrava na cozinha da residência com uma balança de precisão e um prato contendo certa quantidade de cocaína e maconha, além de dois celulares que foram apreendidos.

Durante a abordagem, os investigadores presenciaram um adolescente, 16 anos, chegando ao local solicitando uma bucha de cocaína no valor de R$ 10,00 (dez reais), o qual também foi encaminhado a delegacia. A mulher fora questionada sobre os fatos, a qual preferiu permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, foram conduzidos a delegacia o adolescente, a suspeita, dois celulares, 13 gramas de cocaína, uma bucha de maconha totalizando 4 (quatro) gramas, a balança de precisão e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), dinheiro que se encontrava em um pote ao lado dos entorpecentes. Após lavratura do flagrante, a mulher permanece presa à disposição da justiça. O adolescente foi ouvido e liberado ao responsável.