Toledo registra 1.717 vítimas no trânsito em 2018

A Comissão Municipal Intersetorial de Prevenção de Acidentes e Segurança no Trânsito (Comissão de Trânsito) divulgou na tarde desta quinta-feira (28) estatísticas referentes ao trânsito de Toledo entre janeiro e dezembro de 2018. Os números foram apresentados durante a reunião ordinária, onde além das autoridades de trânsito também estavam presentes membros do Governo Municipal e do Legislativo.

Segundo o levantamento, foram registradas 1.717 vítimas no trânsito em 2018. A média foi de 143,08 vítimas por mês ou 4,7 vítimas por dia. Entende-se por vítimas neste caso, pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, que ficaram com ferimentos ou entraram em óbito (até 30 dias após o acidente).

Desta quantidade de envolvidos, 1629 são consideradas vítimas leves; 54 vítimas graves; e 34 vítimas fatais. Abril (173), agosto (163) e março (151) foram os meses respectivamente com maior frequência de acidentes X vítimas.

Segundo o Secretário de Segurança e Trânsito, João Vianei Crespão, antes do Projeto Vida no Trânsito, que contemplou a criação da Comissão de Trânsito do município, não existiam dados que fossem precisos para a Administração Pública. “Até o ano passado cada instituição tinha o seu próprio controle. Hoje nós juntamos as informações de todos os acidentes, fazemos cruzamentos de dados e isso contribui com estatísticas mais precisas, influenciando diretamente na tomada de decisões”, explicou.

Todas as forças de segurança, como Bombeiros, Polícias Militar, Rodoviária Estadual e Federal, Secretaria de Saúde, Concessionárias, hospitais, entre outras instituições, participam da Comissão. “Com essa análise podemos focar melhor nosso planejamento nas ações levando em consideração se há problemas de engenharia de tráfego, na fiscalização ou até mesmo na Educação para o Trânsito”, acrescentou Crespão.

Na tabulação de dados sobre os acidentes, no ano de 2018 houveram 1.726 acidentes de trânsito, com 3.231 pessoas envolvidas. O estudo possibilitou estratificar outros dados, como por exemplo os dias e horários da semana com maior incidência de acidentes e vítimas.

Sábados e domingos são os dias com maior frequência de acidentes e vítimas. Em seguida terças e quartas-feiras. Sendo que o horário com maior predominância é entre 17h e 19h. O segundo horário com índices mais preocupantes é entre 12h e 14h.

O Policial Rodoviário Federal, Félix Ribeiro da Silva, também é integrante da Comissão de Trânsito de Toledo e acredita não ser possível desencadear ações partindo do empirismo. “Nós precisamos desses dados para saber onde as ocorrências estão acontecendo e a partir dai fazer a análise do acidente em si para ver e confirmar qual o fator que está causando este acidente. É como um tratamento médico, temos que saber primeiro qual é a doença para aplicar o remédio correto. Esse é o objetivo da análise de dados. Para isso temos que ter um trabalho integrado. As ações devem ser pensadas de forma coletiva e as sugestões enviadas para os órgãos responsáveis”, avaliou.

O Comandante do Corpo de Bombeiros de Toledo, Capitão Luís Eduardo Zarpellon, acrescentou que é possível definir ações de melhorias na circulação de trânsito visando uma maior qualidade de vida para todos ao fazer a análise dos dados compilados em períodos mais prolongados.

“O acidente é um somatório de pequenos erros, então são situações que poderiam ser evitadas. Sem contar que o número de acidentes interfere nos órgãos de segurança, nos serviços de saúde e principalmente nas famílias envolvidas”. Zarpellon comentou que várias melhorias podem ser realizadas justamente com base nos números analisados.