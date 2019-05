Tite comanda primeiro treino com grupo incompleto no Rio

Rio de Janeiro – O período final de preparação da seleção brasileira para a Copa América começou ontem na Granja Comary, o Centro de Treinamentos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

O atacante Richarlison, do Everton (ING), foi o primeiro a se apresentar para o técnico Tite. Ele chegou no período da manhã e em seguida ganhou a companhia de David Neres, Fernandinho, Gabriel Jesus, Ederson e Casemiro. Os seis, mais os dez jovens jogadores de clubes brasileiros chamados para completar o grupo, participaram da primeira atividade desta etapa de treinos na serra.

O lateral-esquerdo Filipe Luís chega hoje para completar o grupo inicial. Também para esta quinta-feira está marcado um treino aberto para a imprensa.

Os trabalhos na Granja Comary seguirão até o dia 4 de junho, quando a delegação embarcará para Brasília. O planejamento de preparação do Brasil inclui dois amistosos prévios à Copa América, contra Qatar e Honduras. O duelo contra o Qatar será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 5 de junho, e o confronto contra Honduras está marcado para o dia 9 de junho, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

COPA AMÉRICA

A estreia da seleção brasileira na Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi, em São Paulo. Na fase de grupos do torneio, o Brasil ainda enfrentará a Venezuela e o Peru, nos dias 18 e 22 de junho, respectivamente.