Tio e sobrinho vão a júri por homicídio

Joceli Rodrigues Barboza e Daniel Rodrigues de Paula sentam hoje no banco dos réus do Fórum Estadual de Cascavel. Eles serão julgados pelo homicídio de Pablo Henrique da Silva. O crime aconteceu em julho de 2017 no Bairro Pacaembu, em Cascavel. A acusação é de homicídio qualificado, com as qualificadoras de: recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a mesma andava pela rua de moto quando foi alvejada por diversos tiros, e também crime cometido por motivo torpe, pois seria uma represália, já que a vítima era suspeita de uma tentativa de homicídio contra um parente da dupla.

Consta ainda nos autos que Daniel teria atirado contra Pablo e que Joceli teria dirigido o automóvel durante a execução do crime e para a fuga da dupla. Daniel está preso e Joceli responde ao processo em liberdade.