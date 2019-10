Três casos de abandono de incapaz são registrados em uma semana

Cascavel – Mais um caso de abandono de incapaz foi registrado ontem (18) pelo Conselho Tutelar em Cascavel. Quatro crianças, três meninos e uma menina, foram recolhidos por conselheiros em uma casa na Rua Pedro Baú, no Bairro Universitário. De acordo com os conselheiros elas se encontravam em situação de abandono, maus-tratos e falta de higiene. A família já era acompanhada pela Rede de Proteção, e alvo de diversas denúncias, porém por conta de mudanças constantes de endereço o Conselho encontrou dificuldades em fazer o acompanhamento e chegou ao local por meio de nova denúncia. As crianças foram encaminhadas ao Programa Família Acolhedora.

Uma idosa, avó das crianças, também estava na casa e a Secretaria de Assistência Social foi acionada para fazer o atendimento dela.

A mãe dos menores não foi localizada, nem mesmo na segunda visita que as conselheiras realizaram no local neste sábado (19). Um adolescente, irmão das crianças estaria com o pai e ainda não foi localizado.

A mãe deve ser autuada por abandono de incapaz.

Outros dois casos

Na quinta-feira (17) duas crianças com idades em torno de 1,2 e 1,5 anos, foram deixadas sozinhas dentro de um carro na Rua Paraná, no Centro de Cascavel. Populares acionaram a Polícia Militar, Guarda Municipal e Conselho Tutelar. O casal responsável, homem 30 anos e mulher 26 anos, foram presos em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. Os dois forma liberados após pagamento de fiança. O caso é investigado pelo Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes).

O primeiro caso da semana foi registrado na noite de domingo (13) na Rua Engenheiro Heinz Marth, no Bairro Santa Felicidade. Quatro menores, duas meninas de 6 e 2 anos e dois meninos de 9 e 14 anos estavam sozinhos em uma casa sem fornecimento de luz, água e sem comida. A denúncia foi feita por vizinhos, que afirmaram que as crianças estavam sozinhas há mais de dois dias.

As crianças foram encaminhadas ao Programa Família Acolhedora. A mãe se apresentou dois dias depois afirmando que teria ido até Toledo, procurar trabalho e por falta de dinheiro não teria conseguido voltar. Ela também passou a ser acompanhada pelo Programa e o caso é investigado pelo Nucria.