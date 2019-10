Tentativa de feminicídio vira lesão corporal

Jaime Borges Saldanha foi julgado ontem (8) pela tentativa de feminicídio contra Vanessa Aparecida Vasconcelos, sua ex-companheira. Os jurados desclassificaram a acusação sob a justificativa de que Jaime não tinha dolo, ou seja, intenção de matar Vanessa, mas de feri-la. Assim, ele foi condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e constrangimento ilegal.

A decisão foi tomada mesmo constando nos autos do processo as informações de que Jaime teria agredido Vanessa com chutes, socos, cotoveladas e mordidas na cabeça, no rosto e no pescoço dela. Ele ainda teria dito para ela, durante a agressão, “Vou te matar!” e “De hoje você não passa”.

O crime aconteceu na área rural de Santa Tereza do Oeste na madrugada do dia 14 de outubro de 2018.

Jaime foi condenado a um ano e seis meses em regime aberto. Ele é réu primário e respondia ao processo em liberdade.

Nenhuma das partes recorreu da sentença.