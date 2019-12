Tentativa de execução é registrada em Toledo

Um homem de 33 anos ficou em estado grave pós sofrer uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (06), em uma residência localizada na Rua Francisco Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Curitiba, na Vila Boa Esperança, em Toledo.

De acordo com informações do Toledo News, o homem identificado até o momento como Jeferson, estava em casa quando uma pessoa chegou e o chamou no portão. Ao sair, ele foi baleado.

A princípio, três tiros atingiram Jeferson, sendo no tórax, ombro e costas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos a vítima, que foi encaminhada em estado grave para atendimento médico no Hospital Bom Jesus.

O autor dos disparos fugiu a pé do local. Ainda não há informações sobre sua identificação ou motivação para a tentativa de homicídio.