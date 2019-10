Tentativa de assalto é registrado próximo à Matelândia

Na tarde de ontem (08), por volta das 17h30, no Km 647 da BR 277, em Matelândia, a equipe da PRF foi informada de uma tentativa de assalto ocorrida contra um caminhão trator que trafegava no sentido decrescente.

O condutor declarou aos policiais que ao passar pela região da Agrocafeeira, um veículo do tipo sedan de cor branca, o qual não soube identificar o modelo, se aproximou e o abordou se identificando como policiais. Logo em seguida efetuaram um disparo de arma de fogo contra a porta do caminhão forçando o condutor a parar o caminhão no comércio mais próximo onde um dos ocupantes do veículo suspeito entrou em sua cabine exigindo dinheiro. O condutor afirmou que não possuia dinheiro, momento em que o infrator retirou as chaves do caminhão da ignição e empreendeu fuga levando-as.

A vítima declarou que haviam três ocupantes no veículo suspeito, um deles estava com colete balístico verde e que a fuga se deu em direção à Agrocafeeira.

O condutor do caminhão foi encaminhado pela equipe da PRF para a Polícia Civil de Matelândia para registrar Boletim de Ocorrência.