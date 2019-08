Tensão em Cidade do Leste; protesto termina em confronto armado; bombas e tiros são disparados

Manifestantes e policiais paraguaios entraram em confronto no fim da manhã desta quarta-feira (14) em Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. Não há informação sobre feridos.

O confronto durou cerca de cinco minutos e começou quando policiais que faziam um bloqueio próximo à aduana da Ponte da Amizade tentaram liberar a saída de caminhões do Paraguai para o Brasil. As informações são do G1.

Alguns manifestantes jogaram pedras nos policiais, que revidaram com bombas de gás e tiros de borracha.

O grupo pede a destituição do presidente Mario Abdo Benítez por conta de um acordo em que o Paraguai se comprometia a comprar energia mais cara do que o habitual da Usina de Itaipu, que pertence aos dois países, feito no fim de maio.

Diante da ameaça de impeachment de Benítez, o acordo foi cancelado entre os dois países no dia 1º de agosto.

Por conta do protesto, o trânsito na Ponte Internacional da Amizade foi bloqueado por volta das 11h e liberado pouco depois das 12h. A fila de veículos do lado brasileiro passou de dois quilômetros e o congestionamento continua.

A oposição convocou greve em protesto a Benítez e muitas lojas estão com as portas fechadas.

O Diario La Clave transmitiu ao vivo o confronto.