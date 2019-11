TÊNIS | Thiago Wild sobe mais no ranking da ATP

Após emplacar forte sequência no circuito, o tenista brasileiro Thiago Wild deu um salto de 20 posições no ranking da ATP, atualizado nessa segunda-feira (11), e obteve sua melhor colocação da carreira: 215º. O atleta paranaense de Marechal Cândido Rondon, apenas 19 anos, que vem de um título e uma semifinal de challenger, já o número três do Brasil. Wild foi semifinalista do Challenger de Montevidéu, no fim de semana, no Uruguai. Ao ser derrotado pelo espanhol Jaume Munar, o brasileiro teve encerrada uma sequência de dez vitórias consecutivas. Nesta série, derrubou quatro tenistas do Top 100 e obteve o título do Challenger de Guayaquil, no Equador, o seu primeiro deste nível na carreira. Campeão juvenil do US Open 2018, Wild está atrás apenas de Thiago Monteiro (90º) e João Menezes (189º) na lista dos brasileiros mais bem ranqueados.