Taubaté e Sesi voltam a se enfrentar pela decisão

Quatro dias depois de iniciarem a decisão da Superliga de vôlei masculino Sesi e Taubaté voltam a ficar frente a frente neste sábado, desta vez no Ginásio Abaeté, em Taubaté (SP), para a segunda partida da série melhor de cinco da final. O jogo está marcado para as 21h30 e terá transmissão ao vivo pelo SporTV. Na última terça-feira, na capital paulista, o Sesi levou a melhor por 3 sets a 0. O terceiro jogo da série será terça-feira em Suzano, local que também receberá as duas últimas partidas do confronto caso seja necessário.