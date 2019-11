Tarifa da água fica mais cara a partir de segunda-feira no Paraná

A Sanepar informa que está autorizada a aplicar, a partir de segunda-feira (11), o reajuste de 3,76% nas tarifas de água e esgoto.

Para consumos em residência, micro e pequeno comércio, até 5 m³, a tarifa de água passará dos atuais R$ 37,47 para R$ 38,77 (diferença de R$ 1,30). Para água e esgoto, nessa faixa de consumo, a tarifa passará de R$ 67,45 para R$ 69,79 (diferença de R$ 2,34).

Na Tarifa Social, o reajuste representa um acréscimo de R$ 0,53 para consumo de até 5 m³ em água e esgoto.

Em relação ao período em que a Sanepar permaneceu sem aplicar o reajuste integral, homologado pela Agepar em 17 de abril, o valor da diferença atualizado será faturado em seis meses nas contas a serem emitidas a partir de 19 de novembro.

A tabela com todas as tarifas de saneamento está disponível no site da Sanepar http://site.sanepar.com.br/clientes/nossas-tarifas