Taça FPF: Reformas no Estádio adiam estreia do Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu – O técnico Rodrigo Casca terá alguns dias extras para o trabalho de preparação do Azulão da Fronteira visando à disputa da Taça FPF. A estreia na competição foi alterada de 28 de julho para 11 de agosto.

Em comum acordo com a direção do Batel, a diretoria do Foz do Iguaçu FC informou à Federação Paranaense de Futebol sobre a necessidade de adiar a primeira rodada em virtude de o Estádio ABC estar passando por uma série de melhorias, em especial no gramado. Como o estádio estará apto para receber jogos somente a partir de 4 de agosto, foi definida a data de 21 de agosto como data do confronto entre Foz do Iguaçu FC e AA Batel.

Com essa mudança, o Foz fará sua estreia na competição fora de casa no dia 11 de agosto contra o Independente FSJ. A estreia diante de sua torcida será no dia 18 de agosto, às 11h, contra o Apucarana Sports.

Base em São Paulo

Uma delegação com 50 atletas das categorias de base do Foz do Iguaçu FC está em Reginópolis, no interior de São Paulo. A tradicional competição reúne atletas e olheiros dos principais clubes nacionais e vai até 20 de julho. Já passaram pela Copa Reginópolis de Base jogadores como Neymar Jr, Diego, Casemiro, Alisson e William. O Azulão da Fronteira está representado nas categorias Sub 12, Sub 13 e Sub 15.