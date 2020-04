Suspeitos de envolvimento na morte de um indígena em Diamante do Oeste são presos

Quatro pessoas envolvidas no assassinato de um indígena no município de Diamante do Oeste foram presas nessa segunda-feira (6). O crime ocorreu no dia 8 de março quando, ao sair de um estabelecimento comercial, a vítima teria parado para urinar em via pública, o que motivou o início de uma briga envolvendo diversas pessoas que estavam no local. O indígena foi então barbaramente agredido com pedras e golpes de faca, o que resultou em sua morte.

Das quatro prisões, três foram preventivas, a partir de mandados expedidos a pedido do Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Santa Helena (sede da Comarca), e uma em flagrante por receptação de objeto roubado (a motocicleta que era de propriedade da vítima). Também foram cumpridos mandados de busca nas residências dos envolvidos, tendo sido apreendidos celulares e um canivete, além da motocicleta. Participaram da operação as delegacias de Santa Helena, Toledo e Medianeira. A Promotoria de Justiça de Santa Helena acompanha as investigações para posterior oferecimento de denúncia criminal.