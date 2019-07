Suspeito de tentativa de homicídio é preso

Um homem de 37 anos foi preso na noite de quarta-feira suspeito do atentado à vida de Natalino Martins, de 48 anos. O crime aconteceu na tarde daquele mesmo dia, na Rua Pedroso, no Jardim União.

O suspeito foi preso em casa e não resistiu à abordagem da polícia. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios, ele confirmou a autoria e disse que ele e a vítima consumiam bebida alcoólica quando começaram a discutir. O suspeito, que afirma não se lembrar do motivo da briga, então agrediu a vítima com golpes de tijolo na cabeça. Natalino teve ferimentos graves e foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

De acordo com informações de pessoas próximas a ele, Natalino está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e o estado é considerado estável.

Reportagem: Cláudia Neis