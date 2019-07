Suspeito de tentativa de homicídio é preso

Um homem de 26 anos é apontado como autor do atentado à vida de Valderi Pereira. Ele foi preso na manhã de ontem por policiais da UPS (Unidade Paraná Seguro) Norte, de Cascavel. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, os dois já tinham desentendimentos anteriores, pois Valderi foi condenado pela morte do irmão do suspeito.

O homem preso já tem passagens por diversos crimes como: homicídio, furto embriaguez, receptação e posse ilegal de arma de fogo.

O crime aconteceu no dia 23 de junho no Loteamento Barcelona, em Cascavel. Valderi foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.