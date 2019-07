Suspeito de tentar matar Robson Rossi é preso

Foi preso ontem (16) pela Delegacia de Homicídios Lucas Steven da Silva, 24 anos. Ele é suspeito de envolvimento na tentativa de execução de Robson Rossi, registrada no Centro de Cascavel no dia 5 de junho. Lucas estava no Bairro Pioneiros Catarinenses quando foi preso.

De acordo com a delegada Raísa Scariot, Lucas já tem passagens por tráfico de drogas e há suspeita é de que ele tenha sido o autor dos disparos contra Robson. A arma do crime havia sido apreendida ainda no local do crime.

A motivação do crime ainda é apurada, mas uma das linhas de investigação é o envolvimento com tráfico de drogas.

A delegada afirmou ainda que existem outros investigados, mas que mais informações não podem ser divulgadas para não atrapalhar nos trabalhos.

Outros crimes

A relação do atentado a Robson e os assassinatos de Sandro Rossi e Filipe Raphael Ciqueira Chagas não é descartada. Sandro, irmão de Robson, foi atingido por mais de 20 tiros no dia 24 de abril, no Bairro Santa Cruz, e morreu no dia 18 de junho no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Já Filipe foi morto a tiros na manhã do dia 25 de junho, na Rua Pio XII, Bairro Cancelli.

Disputa judicial

Enquanto a morte de Sandro Rossi não está esclarecida, a briga pelos bens deixados por ele já começou na Justiça. Fontes ligadas à família afirmam que uma disputa judicial para a divisão já teve início entre os possíveis herdeiros.

Veja a entrevista coletiva na íntegra: