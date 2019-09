Suspeito de duplo homicídio é preso em Foz do Iguaçu

Na madrugada dessa quarta-feira (04), investigadores da Delegacia de Homicídios deram cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de J.W.F., 29 anos de idade, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

O homem é suspeito de um duplo homicídio ocorrido na madrugada de 21 de junho, do corrente ano, ocorrido no bairro Vila Yolanda. Naquele dia, o homem teria se aproximado de um veículo estacionado, no seu interior estavam as vítimas, um casal 28 e 23 anos de idade. O suspeito deflagrou vários disparos de arma de fogo, onde a mulher, M.V.S., 23 anos de idade entrou em óbito ainda no local, o homem L.G.S.P., 28 anos de idade, chegou a ser socorrido, entretanto, não resistiu aos ferimentos.

Sobre a motivação do crime, a Delegada Araci Carmen Costa Vargas afirma que existia um relacionamento amoroso entre vítimas e suspeito, o que acabou acarretando no homicídio.

Quanto a prisão do suspeito, a equipe da Delegacia de Homicídios o prendeu na madrugada, quando desembarcava de um voo comercial no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O homem foi encaminhado a delegacia, onde permanece preso à disposição da justiça.

