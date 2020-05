Suspeito de comercializar anabolizantes em academia é preso pela Polícia Federal

Curitiba/PR – A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira, 22/05, dois mandados de busca e apreensão em residência e academia de ginástica vinculadas a suspeito de venda ilegal de anabolizantes.

A investigação teve início a partir da retenção de objetos postais no Centro de Encomendas Internacionais dos Correios em Pinhais/PR, que tinham como conteúdo os anabolizantes TESTOSTERONA, NANDROLONA, TREMBOLONA DROSTANOLONA e OXANDROLONA, a fim de investigar conjuntamente a prática do delito previsto no art. 273, §1°-B do Código Penal.

Laudos periciais confirmaram a presença dos produtos que estão inseridos na Lista das Substâncias Anabolizantes (Lista C5) da Portaria SVS/MS 344, de 12/05/1998.

Existem centenas de outras apreensões de anabolizantes e outros fármacos remetidos pelos Correios sendo investigadas pela PF em Curitiba.

Em relação a esta apreensão os mandados de busca foram realizados na cidade de Belo Horizonte, local de destino das substâncias, onde foram encontradas mais substâncias anabolizantes, seringas e materiais que indicam a comercialização ilegal dos produtos.

As suspeitas indicam que o investigado se utiliza de sua academia de ginástica para comercializar as substâncias por ele importadas, cuja quantidade apreendida não aponta para uso próprio e sim para a comercialização.

As penas dos crimes praticados podem chegar a reclusão, de 10 a 15 anos, e multa.