SURFE | Paranaenses avançam e Filipe Toledo se despede do Mundial

Etapa final do Circuito Mundial de Surfe 2019, Pipeline, no Havaí, proporcionou um dia de alegrias e ao mesmo tempo de tristezas para os brasileiros na competição. Para os paranaenses Yago Dora e Peterson Crisanto a 5ª bateria foi de glórias. O primeiro venceu o australiano Owen Wright por 11.30 a 10.50 e o outro o estadunidense Conner Coffin por 10.17 a 9.77. Ambos avançaram às oitavas de final, na qual Yago enfrentará Julian Wilson (AUS) e Peterson travará duelo brasileiro com Ítalo Ferreira, que luta pelo título mundial. Já a lamentação ficou por conta eliminação de Filipe Toledo para o australiano Ricardo Christie, por 11.04 a 9.84. A derrota custou a chance de título e a vaga na Olimpíada Tóquio 2020. Com ela, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina se garantiram nos Jogos Olímpicos do ano que vem.