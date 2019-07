O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente) investiga a denúncia de estupro de uma menina de nove anos no Jardim Universitário, em Cascavel. Um rapaz de 29 anos, que mantinha um relacionamento com uma tia da menina, teria sido flagrado pela família tocando as partes íntimas da criança. Ele foi preso após ter sido agredido pelo pai e irmão da menina, mas já está em liberdade. O pai e o irmão da vítima responderão por lesão corporal.