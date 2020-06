Superintendente da Casa Civil, Phelipe Mansur morre em acidente

O superintendente de Governança da Casa Civil do Governo do Estado, Phelipe Mansur, morreu no início da tarde desta segunda-feira (1º), após se envolver em um acidente na BR-277 na região de Teixeira Soares, próximo a Ponta Grossa.

Com Mansur, que era pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu pelo Republicanos, morreram João Ricardo Schneider e um assessor (ainda não identificado), servidores da Casa Civil, pasta a qual está lotada à Superintendência de Governança. Mansur era o representante do governo na região oeste do Paraná.

O acidente envolveu seis veículos e deixou pelo menos quatro pessoas com ferimentos.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as duas vítimas fatais eram homens e estavam em um veículo Nissan Sentra, com placas de Curitiba. “Chovia muito na hora do acidente e um veículo, na pista sentido a Curitiba, rodou e atingiu os que vinham no sentido contrário”, disse a agente Silvane, da PRF.

O acidente envolveu, além do Setran, outros cinco veículos: um Ônix, de Teixeira Soares (PR), um caminhão VW 24.250, de Barueri (SP), um Peugeot 207, de Curitiba (PR), um Voyage, de Cascavel (PR), e uma Montana, de Irati (PR).

A reportagem tenta conta com a Casa Civil do Estado.



Phelipe Mansur era pré-candidato à Prefeitura de Foz do Iguaçu

As informações são da PRF, do Portal da Cidade e do Cabeza News