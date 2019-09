SUBORNO | Fifa bane ex-presidente da Conmebol do futebol

O Comitê de Ética da Fifa informou, nessa quinta-feira (12), o banimento do futebol de Juan Ángel Napout, ex-presidente da Associação Paraguaia de Futebol, da Conmebol e vice-presidente da Fifa, acusado de suborno. Além disso, o ex-dirigente foi multado em 913 mil euros (cerca de R$ 4,1 milhões). “A investigação do Sr. Napout está relacionada a uma série de subornos durante o período entre 2012 e 2015, ligados às suas funções na concessão de direitos de televisão e marketing dos torneios Conmebol”, explicou a Fifa em um comunicado oficial, no qual a entidade considerou que Napout “violou o artigo 27 (suborno) do Código de Ética da Fifa”.