Sortudos do oeste são sorteados em campanha do Sicredi

Três associados da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP foram sorteados na promoção Poupar e Ganhar sem parar e receberão R$ 5 mil cada um. Os primeiros contemplados da cooperativa são moradores dos municípios de Palotina, Assis Chateaubriand e Francisco Alves, no Paraná. A campanha, promovida pela Central Sicredi PR/SP/RJ, incentiva os associados a fazerem uma reserva financeira, especialmente neste período de pandemia provocada pelo coronavírus.

Ao todo, a promoção vai distribuir R$ 2,5 milhões em prêmios, o maior valor em cinco edições da campanha. A cada R$ 100 depositados na poupança, o associado recebe um número da sorte. Se as aplicações forem na modalidade programada, quando há o débito programado mensal para a poupança, as chances de ganhar são em dobro.

“A poupança é a mais tradicional e acessível modalidade de investimento do Brasil. Além de exigir um aporte pequeno, não apresenta risco e pode ser resgatada assim que necessário. Este momento de incertezas estimulou os brasileiros a redescobrirem a importância de fazer uma reserva. Nós, como cooperativa, sempre fomentamos a cultura da educação financeira. Quando temos premiados ficamos muito felizes, pois é uma forma de valorizar quem está preocupado com o futuro”, conta o gerente de desenvolvimento de negócios da Sicredi Vale do Piquiri no Paraná, Luiz Eduardo Mariotto Crivelenti.

Em todo o Sistema Sicredi, a poupança registrou um incremento de mais de R$ 850 milhões em março, o maior desempenho dos últimos três anos na instituição financeira cooperativa. Somente na região dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, houve um incremento de quase R$ 450 milhões no período.

Sobre a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, uma das 110 cooperativas do Sicredi, conta com 31 anos de história e mais de 152 mil associados. A área de atuação da cooperativa abrange 43 cidades no estado do Paraná e 8 cidades no estado de São Paulo, incluindo a capital paulista e cidades vizinhas do grande ABCD. São 82 espaços de atendimento, sendo 52 no Paraná e 30 em São Paulo (sicredi.com.br/vale-piquiri/).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1900 agências e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (sicredi.com.br).

